Конфлікт у Харкові вдарить по рейтингу Партії регіонів

Київ. 14 серпня. УНІАН. Конфлікт місцевої влади Харкова, яка представляє Партію регіонів, з представниками інших політичних сил серйозно вдарить по рейтингу ПР.

Таку думку в інтерв`ю журналістам висловив сьогодні директор Центру «Український барометр», політолог Віктор НЕБОЖЕНКО

.Він відзначив, що конфлікт між політичними силами в Харкові вийшов з-під контролю. «У Харкові політична боротьба вийшла з-під контролю загальнонаціональних партійних сил. Там вже ніхто не думає, наскільки це все узгоджено із загальнонаціональними інтересами Партії регіонів, БЮТ чи «Нашої України». Просто вже відбувається битва за місцеву власність і за місцеву владу», - відзначив політолог.

В.НЕБОЖЕНКО висловив думку, що подібна ситуація небезпечна не тільки для цього регіону, а і для всієї України загалом. Він не виключив, що подібна ситуація, яка відбувається в Харкові, повторюватиметься в українських містах-мільйонниках на наступному політичному етапі.

В.НЕБОЖЕНКО переконаний, що харківський конфлікт ударить по рейтингу Партії регіонів. «На мою думку, на рейтинги конфлікт вплине серйозно. Перш за все, великі проблеми з рейтингом у Харкові будуть у Партії регіонів», - сказав він.