Протас балотуватиметься на посаду мера Харкова

Харків. 14 серпня. УНІАН. Лідер громадської організації «Харків’янин» Владислав ПРОТАС має намір балотуватися на посаду Харківського міського голови у разі проведення дострокових місцевих виборів.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

«Я планую балотуватися на посаду Харківського міського голови у випадку проведення дострокових виборів», - сказав В.ПРОТАС.

При цьому він висловив сподівання, що на посаду мера можна буде балотуватись вже за мажоритарною системою.

В.ПРОТАС зазначив, що в позачергових парламентських виборах він взагалі не бачить сенсу і не вірить, що після того, як вони відбудуться, «через рік, не буде проведено чергових перевиборів народних депутатів».

Лідер «Харків’янина» висловив жаль, що не бачить жодної політичної сили, чия позиція була б йому близькою.

Водночас він повідомив, що не виключає можливості створення власної партії.