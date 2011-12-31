16-річний росіянин намагався перетнути кордон з кав'яром

Прикордонники вилучили 249 банок ікри

Харків. 31 грудня. УНІАН. На Харківщині прикордонники припинили спробу незаконного ввезення із Росії до України 249 банок червоної ікри. Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, 16-річного громадянина Росії, який намагався поза пунктом пропуску перетнути державний кордон, затримали на місці правопорушення працівники відділу прикордонної служби «Тимофіївка» Харківського прикордонного загону. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону, а товар передано до митниці. Сума вилученої ікри становить 17,5 тис. грн.

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