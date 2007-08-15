Від штормової грози постраждало 6 районів

Харків. 15 серпня. УНІАН. Від штормової грози, яка пронеслася над Харківщиною у вівторок увечері, постраждало 9 районів області.

Як повіломили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні з питань НС, від стихії виникли перебої в енергопостачанні у населених пунктах Золочівського району (5), Валківського (1 – повністю), Нововодолазький (1), Харківського (6), Первомайського (1), Дергачівського (9).

На ліквідації наслідків грози працюють 9 бригад обленерго та 11 одиниць техніки.

Усунути наслідки стихії обіцяють до 16-ї години.