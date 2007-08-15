Янукович приїде знімати Добкіна?

Харків. 15 серпня. УНІАН. Однією з причин візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Харкова може бути зміна керівництва міського виборчого штабу Партії регіонів.

Про це заявив журналістам заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Не секрет, що лідер Партії регіонів незабаром побуває у Харкові, і також не секрет, що однією з причин його приїзду є кризова ситуація у міському відділенні Партії регіонів, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Політолог вважає, що В.ЯНУКОВИЧА тривожить непопулярність М.Добкіна і падіння рейтингу партії в регіоні.

«Янукович, швидше за все, вже усвідомив, що для Партії регіонів ставка у передвиборчій кампанії на харківського градоначальника – це шлях у нікуди, і, очевидно, лідер Партії регіонів уже зробив для себе певні висновки. Михайло ДОБКІН зумів настільки дискредитувати Партію регіонів у стратегічному для неї регіоні, що подальша публічна його підтримка призведе до повного краху електоральних показників Партії регіонів», вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Він також відмітив, що для лідера Партії регіонів найкращим виходом з такої ситуації був би публічний «рознос» М.ДОБКІНА.

«Якщо виходити з міркувань піару, то для ЯНУКОВИЧА найкращим виходом із ситуації було б публічно «надавати по руках» неадекватному меру, - зазначив експерт. – Таким чином можна хоч трохи підвищити катастрофічно падаючий рейтинг Партії регіонів у Харкові».

Як повідомляв УНІАН, 21 липня мер Харкова М.ДОБКІН був призначений керівником міського виборчого штабу Партії регіонів.

Візит В.ЯНУКОВИЧА до Харкова відбудеться у четвер, 16 серпня.