Янукович їде знімати Добкіна?

Однією з причин візиту Віктора Януковича до Харкова може бути зміна керівництва міського виборчого штабу Партії регіонів

Таке власне бачення мети візиту прем`єр-міністра і лідера Партії регіонів в Харківську область висловов журналістам заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Не секрет, що лідер Партії регіонів незабаром побуває у Харкові, і також не секрет, що однією з причин його приїзду є кризова ситуація у міському відділенні Партії регіонів, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Політолог вважає, що В.ЯНУКОВИЧА тривожить непопулярність М.Добкіна і падіння рейтингу партії в регіоні.

«Янукович, швидше за все, вже усвідомив, що для Партії регіонів ставка у передвиборчій кампанії на харківського градоначальника – це шлях у нікуди, і, очевидно, лідер Партії регіонів уже зробив для себе певні висновки. Михайло ДОБКІН зумів настільки дискредитувати Партію регіонів у стратегічному для неї регіоні, що подальша публічна його підтримка призведе до повного краху електоральних показників Партії регіонів», вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Він також відмітив, що для лідера Партії регіонів найкращим виходом з такої ситуації був би публічний «рознос» М.ДОБКІНА.

«Якщо виходити з міркувань піару, то для ЯНУКОВИЧА найкращим виходом із ситуації було б публічно «надавати по руках» неадекватному меру, - зазначив експерт. – Таким чином можна хоч трохи підвищити катастрофічно падаючий рейтинг Партії регіонів у Харкові».

Як повідомляв УНІАН, візит В.ЯНУКОВИЧА до Харкова відбудеться у четвер, 16 серпня.