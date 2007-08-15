«АВЕК» зареєструється в Зачепилівці

Харків. 15 серпня. УНІАН. Концерн «АВЕК і Ко» планує зареєструватися як платник податків у селищі Зачепилівка.

Як повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, раніше концерн планував змінити харківську реєстрацію на київську.

А.АВАКОВ зазначив, що в Києві і так багато платників податків, а завдяки ініціативі концерну бюджет Зачепилівського району отримає додаткові кошти.

За словами А.АВАКОВА, подібні випадки вже були, коли частина оподаткування діяльності Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО та Ернеста ГАЛІЄВА надішла до бюджету Печенізького району.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно почесний президент концерну «АВЕК», депутат Верховної ради (фракція БЮТ) V скликання Олександр ФЕЛЬДМАН заявив про рішення перевести головний офіс та 8 структурних підприємств концерну до Києва та інших міст України. «Фінансові потоки не повернуться до Харкова доти, доки тут не змінеться влада», - сказав О.ФЕЛЬДМАН. До кінця року центральний офіс АТ «Концерн «АВЕК і Ко» переїде до Києва, разом з ним з Харкова йдуть багатомільйонні інвестиції, - підкреслив О.ФЕЛЬДМАН, пов’язавши цей переїзд із конфліктом, який виник з Харківською владою.

За даними О.ФЕЛЬДМАНА, внески концерну "АВЕК" до бюджету Харкова становлять близько 8% від загальних надходжень.

Серед предприємств, що входять до складу «Концерна «АВЕК і Ко», - ТЦ «Барабашове», ВАТ «Великобурлуцький сироробний завод», ВАТ «Вовчанський молочний завод» та ЗАТ «Время» (газета «Время»).