СБУ вивчала медичну картку Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. Медична картка Юлії ТИМОШЕНКО вилучалася для проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності компанії «Єдині енергетичні системи України».

Цей факт підтвердило кореспонденту УНІАН джерело в СБУ, коментуючи відповідну заяву, яку зробив у ЗМІ начальник слідчого відділу СБУ в Харківській області Микола ГРАБИК.

«Слідчий є процесуально незалежною особою, і якщо він про це говорить, то точно володіє інформацією, і вона відповідає дійсності», - сказав співрозмовник агентства.