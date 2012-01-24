На Харківщині обладнано 108 пунктів обігріву громадян

Харків. 24 січня. УНІАН. У Харківській області на час похолодання обладнані та функціонуватимуть 108 пунктів обігріву та забезпечення людей гарячим харчуванням і теплим одягом.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ШУРМУ.

«Коли ми отримали попередження про настання низьких температур, нами були розіслані попередження в усі мерії та райдержадміністрації з вимогою організувати пункти з надання гарячої їжі, теплових умов і теплого одягу для людей, які можуть страждати від низьких температур. На сьогоднішній день в Харківській області є 108 таких точок», - сказав І.ШУРМА.

Він наголосив на дієвості такого методу попередження летальних випадків внаслідок переохолодження.

«За статистикою в 2010 році в Харківській області від низьких температур загинули 26 людей, в 2011 році їх було 10. Ви знаєте, як багато уваги приділялося такій формі роботи», - зазначив І.ШУРМА.

Утім, за його словами, в січні 2012 року на Харківщині зафіксовано один летальний випадок від переохолодження, ще четверо осіб зверталися до медичних установ з питань обмороження. «Всі вони були в нетверезому стані», - сказав І.ШУРМА.

За даними синоптиків, сьогодні вночі в Харківській області очікується зниження температури до мінус 23 градусів.