Голландці запропонували Металісту «системну співпрацю»

Харків. 24 січня. УНІАН. Сьогодні офіційна делегація Королівства Нідерланди у складі керівників національної Футбольної Асоціації, представників Колегії футбольних уболівальників, а також дипломатів і представників силових відомств цієї держави відвідала об`єкти Євро-2012, якими займається ФК «Металіст».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі клубу, високі гості побували на стадіоні, де збірній Голландії влітку 2012 року належить провести три матчі групового етапу проти команд Німеччини, Португалії і Данії.

Делегацію зустрів особисто президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, який розповів про участь клубу в підготовці до Турніру. Після цього гості побували на учбово-тренувальній базі ФК «Металіст» у Високому.

Представники Футбольної Асоціації Королівства Нідерланди висловили захоплення рівнем спортивної інфраструктури ФК «Металіст». Окремих похвал удостоїлися ігрові поля стадіону і бази: особливо ідеальний, незважаючи на середину січня і температуру повітря – мінус 12 градусів, стан газонів.

Нідерландська делегація також відвідала готель Kharkiv Palace 5* (штаб-квартиру УЄФА в Харкові), а під час прибуття до міста ознайомилася з аеровокзальним комплексом Міжнародного аеропорту «Харків».

Всі перераховані об`єкти Євро-2012, якими займається «Металіст», отримали високу оцінку гостей. Так, директор Футбольної Асоціації Королівства Нідерланди Берт ван ООСТВЕЙН зокрема зазначив, що «база «Металіста» може посперечатися з базами «Баварії» та «Барселони».

За підсумками візиту Берт ван ООСТВЕЙН також заявив про своє бажання налагодити системну співпрацю з клубом «Металіст» як куратором ключових об`єктів Євро-2012 у Харкові.