Готується акція підприємців у Харкові

Харків. 27 січня. УНІАН. Підприємці мають намір 23 лютого провести акцію протесту в Харкові та впродовж березня - в Дніпропетровську.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив член координаційної ради Асамблеї малого і середнього бізнесу України Ігор ГУРНЯК.

«Сьогодні (26 січня) акція була в Києві. Ми вирішили, що дві наступні будуть в Харкові та Дніпропетровську, тому що там вони потрібніші», - сказав він.

«Ми в цьому місті (Харкові) можемо провести спільну велику акцію з вимогою відновлення конституційного ладу», - наголосив І.ГУРНЯК, кажучи про вимоги протестувальників. Однією з основних їхніх вимог, відзначає він, є ухвалення законів, які не суперечать Конституції України.

В Україні втрачені можливості для розвитку самоорганізації населення. За словами координатора громадського руху «Вільний простір» Олександра СУПРУНЮКА, підприємці мають намір створити єдиний координаційний центр з підготовки акцій протесту.

Крім того, відзначив О.СУПРУНЮК, підприємці мають намір провести на початку березня 2012 року всеукраїнське віче, на яке закликають громадські організації делегувати своїх представників.

Малі підприємці заявляють про збільшення податкового тиску і поля для корупції із набуттям чинності законом про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, сказав також О.СУПРУНЮК. Зокрема, за його словами, якщо раніше підприємці сплачували 200 грн. єдиного податку, то на сьогодні цю суму збільшено. До цього треба додати сплату єдиного внеску - близько 360 грн. на сьогодні.

«Тепер виходить, що, крім того, що збільшується фінансовий тиск, так ще збільшується бюрократичний тиск (з веденням журналів доходів - УНІАН).

Крім того, упроваджені штрафи - це драконові штрафи. Якщо людина зробить невелику помилку, штраф по деяких позиціях до 17 тис. грн.», - сказав він.

Щодо третьої і четвертої груп «спрощенців», то для них введено ставку 5% податку або ж 3%, якщо підприємці за даними групами є платниками ПДВ. Тобто, це також є додатковим оподаткуванням, вважає О.СУПРУНЮК.

За словами заступника голови профспілки підприємців «Ніка» (м. Запоріжжя) Володимира КОЛЯКИ, у підприємців на сьогодні існують проблеми з веденням журналу обліку доходів, оскільки вони не завжди мають доступ до первинних документів на товар.

«Дуже велика проблема щодо первинних документів, особливо у промислової групи, у тих, хто займається речами, тому що ми вже чули, що робиться на митниці, і документи з розмитнення… більшість йде через тінь, і не видаються. Природно, на великих оптових ринках наші підприємці не мають можливості одержати первинні документи», - сказав В.КОЛЯКА.

На його думку, таким чином збільшується поле для корупції.