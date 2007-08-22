БЮТ вимагає відміни рішень 14 сесії міськради

Харків. 22 серпня. УНІАН. Фракція БЮТ звернулася з позовами до суду з проханням відмінити рішення 14-ї сесії Харківської міськради 5-го скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного відділення ВО «Батьківщина», згідно з заявою керівника фракції Сергія СЬОМОЧКІНА у ході сесії були допущені серйозні порушення регламенту і процедури прийняття рішень.

Більше того, заявив С.СЬОМОЧКІН, на розгляд сесії були внесені десятки питань, які не пройшли попереднього обговорення в комісіях Харківської міськради. Особливо це стосується питань виділення земельних ділянок та процедури приватизації об»єктів нерухомості в центрі Харкова.

Перші засідання суду відбудуться найближчим часом, повідомили у прес-службі.