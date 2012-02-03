Через переохолодження до лікарень за добу потрапило 26 осіб

Харків. 3 лютого. УНІАН. За останню добу за медичною допомогою внаслідок переохолоджень і обморожень звернувся 31 мешканець області, 26 осіб госпіталізовано (19 – в районах області, 7 – у Харкові).

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Валентина ДУЛУБА.

За його даними, на сьогодні в районах області обладнано 280 пунктів обігріву населення. З них: наметів – 2, приміщень обладнаних для обігріву – 278. За добу по допомогу звернулось 352 особи.



У Харкові обладнано 37 пункти обігріву населення. З них: наметів – 7, приміщень обладнаних для обігріву – 30; за добу по допомогу звернулося – 936 осіб. Всього обігріто за час роботи пунктів обігріву 6516 чоловік.

В.ДУЛУБ також повідомив, що проїзд на дорогах міста та області забезпечено. Зокрема, протягом останньої доби на дорогах області працювало 87 одиниць техніки і 125 робітників; на дорогах міста – 150 одиницьтехніки і 100 робітників. Рух потягів на ділянках області здійснювався за розкладом. Аеропорт «Харків» працює згідно з графіком. Міський транспорт виїхав на маршрути вчасно.

Протягом доби 2 лютого на маршрутах електротранспорту траплялися чисельні обриви контактних проводів, що призводило до затримок руху.