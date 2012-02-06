29 лютого завершується прийом робіт на фестиваль «Харьковская сирень»

Харків. 6 лютого. УНІАН. 29 лютого завершується прийом робіт на IV Міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень», який буде проходити у Харкові з 10 по 13 травня 2012 року.

Оргкомітет фестивалю повідомляє, що прийом робіт для участі у першому - відбірковому - турі фестивалю триває.

До участі у Фестивалі приймаються фільми, хронометраж яких становить не більше 30 хвилин і створені не раніше, ніж за рік до початку Фестивалю; на DVD носії (носії з роботами не повертаються).

Заявка (реєстраційна форма) на участь у Фестивалі приймається з 15 грудня 2011 року по 29 лютого 2012 року за посиланням http://sirenfest.net.ua/ru/registration/ на офіційному сайті Фестивалю «Харьковская сирень».

Одночасно із заявкою (реєстраційною формою) про участь на сайті обов`язково на поштову адресу Дирекції кінофестивалю (61022, Україна, м. Харків, вул. Сумська, 64, к.75) подаються такі документи:

- версія фільму на DVD з англійськими субтитрами (для фільмів іноземною мовою - з російськими субтитрами);

- матеріали для каталогу російською мовою (відомості про авторів фільму, фотографії, у тому числі фотографію режисера, слайди фільмів):

-синопсис, рекламні матеріали;

- субтитровий (діалоговий) лист російською та англійською мовами;

- анотація до фільму;

- письмова згода автора або власника авторських прав на використання представлених для участі у Фестивалі робіт та їх фрагментів для фестивальних показів, демонстрації по телебаченню, а також в телепрограмах, присвячених Фестивалю.

Копії цього пакету документів необхідно також переслати на електронну адресу: siren.kharkov@hotmail.com

Оргкомітет наголошує, що в конкурсі бере участь лише одна робота режисера / автора фільму.