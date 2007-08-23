Наступним секретарем міськради стане Стронова

Наступним секретарем Харківської міськради стане Стронова – штаб БЮТ

Харків. 23 сернпя. УНІАН. Наступним секретарем Харківської місьrради стане депутат міської ради від фракції БЮТ, головний редактор обласної газети «Время» Олена СТРОНОВА.

Про це повідомило кореспонденту УНІАН джерело у харківському обласному виборчому штабі Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами співрозмовника агентства, кандидатура О.СТРОНОВОЇ вже узгоджена серед необхідної кількості депутатів міськради і є найбільш компромісною як для БЮТ і НСНУ, так і Партії регіонів. Очікується також, що питання про зняття нинішнього секретаря міськради Г.КЕРНЕСА вирішиться найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня керівники фракій БЮТ і «Нашої України» Харківської міськради заявили на прес-конференції про те, що вони розпочали процедуру скликання позачергової сесії, на якій пропонується розглянути питання про відставку секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА. Було повідомлено, що консультації фракцій з цього питання завершено, зараз триває збір підписів депутатів для скликання позачергової сесії. Для цього необхідно зібрати 34 підписи, станом на 22 серпня вже було 20 підписів. Приводом для відставки Г.КЕРНЕСА “є його незадовільна робота, що визнав навіть лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час перебування у Харкові”.

Як зазначив керівник фракції БЮТ Сергій СЬОМОЧКІН, фракції звернуться до Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА з пропозицією “не просто відправити Г.КЕРНЕСА у відставку, але й провести аудит всієї діяльності секретаря міськради”.

С.СЬОМОЧКІН зазначив, що місце Г.КЕРНЕСА має обіймати людина, яка зніме соціальну напругу у Харкові. Він зазначив, що у фракцій БЮТ та “Нашої України” є свої кандидатури на цю посаду, але поки що їхні прізвища називати зарано. Також, за словами С.СЬОМОЧКІНА, “відомо, що найближчий час пройде політрада Партії регіонів і буде прийнято рішення партії з цього питання”.