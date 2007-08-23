Як Луценко шукав на базарі ”м`ясо від Януковича”

Харків. 23 серпня. УНІАН. Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО особисто вирішив переконатися, чи справді на українських ринках є у продажу обіцяне урядом Віктора ЯНУКОВИЧА м’ясо за ціною 12 грн. за кілограм.

Як передає кореспондент УНІАН, з цією метою Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні вранці відвідав центральний ринок Харкова і придбав там за 12 грн. 400 грамів яловичини, а також ще кілограм - за 28 грн.

Після цього, звертаючись до присутніх на ринку людей, які підійшли до нього, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: “Ось вам м’ясо за 12 гривень (продемонструвавши придбані ним 400 грамів яловичини), а ось вам кілограм за 28 гривень (показавши пакунок з кілограмом придбаного м’яса)”.

У розмові з покупцями ринку Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Це ціна брехні ЯНУКОВИЧА, який не вміє ніколи виконувати обіцяного: ні підняти пенсії, ні понизити житлово-комунальні тарифи, ні зменшити ціну на м’ясо, як було легендарно обіцяно і рекламувалося в роликах Партії регіонів».

Звертаючись до людей, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Я харків’ян прошу зробити одну річ: ось хто знайде на харківському базарі легендарне м’ясо ЯНУКОВИЧА за 12 грн. за кілограм, голосуйте за нього…».

По завершенню розмови з покупцями і продавцями ринку Ю.ЛУЦЕНКО віддав придбане ним м’ясо літній жінці, яка сиділа біля входу на ринок і просила милостиню.