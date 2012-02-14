Піховшек вважає, що журналістика деградує

Харків. 14 лютого. УНІАН. На сьогоднішній день відбувається деградація стандартів журналістики.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ Харківської області заслужений журналіст України В`ячеслав ПІХОВШЕК.

«На сьогоднішній день в Україні проблеми деградації журналістської роботи не зупинені. В Україні 72 ВНЗ готують журналістів. Щороку 10172 людини виходять на ринок праці з дипломом журналіста. Вони без будь-якого професійного досвіду приходять і відразу хочуть отримувати заробітну плату на високому рівні. Ситуація м`яко кажучи безвихідна, тому що скоротити число ВНЗ не можна, тому що знайдуться ті, які скажуть, що в країні ліквідують свободу слова. У нас, наприклад, на каналі 1+1 зарплата, порівняно з 1995 роком, коли я починав працювати, впала в 27 разів. Все за рахунок того, що приходять люди, які нічого не вміють, але готові працювати», - сказав В.ПІХОВШЕК.

При цьому, на його думку, професіоналізм журналіста не залежить від його місця роботи, будь-то регіональний центр чи якийсь невеликий населений пункт.

«Професіонал - він скрізь професіонал. Якщо людині потрібно зробити якісну журналістську роботу, то він дотримується всіх стандартів, він правильно викладає ситуацію, правильно викладає всі точки зору на цю тему. Не одну, дві, а всі важливі точки зору. Тому всі новомодні крики про те, що змінюються стандарти журналістики, я вважаю неправильними. Тому що не можна поміняти ні суб`єктивізму, не можна поміняти ні якимось там поворотом, типу - що хочу, те й роблю», - зазначив В.ПІХОВШЕК.