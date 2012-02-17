Ярославський: ми доберемося до всього

Харків. 17 лютого. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський прокоментував гру свого клубу в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з австрійським Зальцбургом, яку підопічні Мирослава Маркевича виграли з рахунком 4:0.

Рахунок, очевидно, вас порадував, а якість гри? Тим більше, що зараз зима...

Так. Схоже, що наші хлопці не помітили, що зараз зима. Вони добре провели збори, зіграли на Кубку Кадирова, який був максимально наближений до реальної боротьби, і природно - дуже важлива допомога наших уболівальників. Бачили, скільки вболівальників було на трибуні? Тут нас підтримували, вся Україні за нас уболівала. Спасибі всім, хто за нас уболівав. З перемогою!

Візуально «Металіст» легко обігрує європейські команди зараз...

Важко в навчанні, легко в бою. Хлопці добре попрацювали на зборах. Це здається з боку, що легко, а спробуйте обіграти «Зальцбург» - це серйозний клуб. Сьогодні ті, хто пройшов груповий етап - там подарункових магазинів немає. Це візуально може здатися. Така комбінаційна гра - це, перш за все, клас гравців і зіграність. Але, я сподіваюся, що вона ще прийде...

«Металіст» - команда, яка сьогодні є єдиною, що бере участь у єврокубках. Скоро вам належить битися на двох фронтах. Які пріоритети?

Мені легко відповісти на це запитання. Немає сенсу виходити на поле, якщо ставити собі якісь пріоритети. Виходиш на поле - повинен перемагати. Ми повинні боротися скрізь, в будь-якому турнірі. Ми повинні більш серйозно поставитися в наступному році до Кубка України. Ліга Європи та Чемпіонат - вони однаково важливі.

Зараз, напевно, «Металіста» третє місце не влаштує після 5 років поспіль...

Якщо будемо показувати таку гру - то «місце» прийде. Гру складно прищепити, а місце - це така справа... Коли у Шумахера запитали, про що ти мрієш - він відповів: «Хочу купити Феррарі». Ви багата людина, можете собі його купити... А він відповів: «Ну куплю я собі його, і про що буду мріяти?». Тому ми потихеньку, мріючи, доберемося до всього!

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА