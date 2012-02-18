На ринг з Кличком вийде Федченко

Харків. 18 лютого. УНІАН. Чемпіон Європи за версією WBO у першій напівсередній вазі харків`янин Сергій «Професор» Федченко сьогодні проведе бій на «розігріванні» у Віталія Кличка і Дерека Чисори.

За інформацією К2 Promoutions, бій відбудеться в Мюнхені (Німеччина).

8-раундовий поєдинок, що пройде з боксером з Угорщини Ласло Фазекасом, матиме статус рейтингового. Титул чемпіона Європи за версією WBO у першій напівсередній вазі, який належний Федченку, не стоятиме на кону.

Вчора Федченко та його супротивник пройшли офіційну процедуру зважування. Терези під Федченком і Фазекасом показали однакову відмітку в64,9 кг. Поєдинок Федченко - Фазекас стане головною подією андеркарту перед першим титульним боєм вечора Джонатан Бенкс - Микола Фірта, на кону якого буде чемпіонський пояс за версією NABF.

З бою Сергія Федченко розпочинається світова трансляція з Мюнхена.

На знімку: Сергій Федченко у бою проти аргентинця Дієго Хесус Понсе за звання Інтерконтинентального чемпіона в суперлегкій вазі за версією IBF. Харків, квітень 2009 р. (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА