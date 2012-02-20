У Польщі вийшов фільм про Ярославського

Харків. 20 лютого. УНІАН. Польські журналісти зняли докуметальний фільм про Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, успішного українського бізнесмена, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012.

Стрічка носить назву «Ярославський – Король Харкова».

Фільм був створений польською телекомпанією TVP1. Сценарист Барбара ВЛОДАРЧИК проводить з героєм фільму цілий день і дізнається цікаві факти з життя О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, одного з найзаможніших людей Європи.

Коли і як розпочинає свій день бізнесмен, де він мешкає, з ким спілкується, що найбільше його цікавить і турбує, хто його друзі, який характер носять його стосунки з найвищими посадовцями країни – про все це дізнається глядач безпосередньо з розповіді самого О.ЯРОСЛАВСЬКОГО.

Фільм був знятий літом 2011 року, глядач його побачив у грудні 2011 року. Сьогодні завдяки журналістам сайту Sportinform.com.ua фільм став доступний з російськими субтитрами.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА