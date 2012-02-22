Добкін: на прилавках мають бути якісні продукти харчування

Харків. 22 лютого. УНІАН. Керівництво Харківської області буде боротися за якість продуктів харчування.

Про це заявив сьогодні на час прес-конференції голова Харківької облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Він звернув увагу журналістів на те, що під час засідання Ради пегіонів, яке відбулося в Києві 21 лютого, Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ було порушено ряд питань, що стосуються якості продуктів харчування.

«На сьогоднішній момент з допомогою громадськості та засобів масової інформації ми будемо боротися за те, щоб на прилавках магазинів продавалися ті продукти, які не шкодять здоров`ю. Це наше загальне завдання, це те, що мусимо зробити разом, тому що це стосується здоров`я кожного жителя Харківської області», - сказав М.ДОБКІН.