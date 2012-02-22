Добкін: на прилавках мають бути якісні продукти харчування
Влада обіцяє боротися за якість харчів
Харків. 22 лютого. УНІАН. Керівництво Харківської області буде боротися за якість продуктів харчування.
Про це заявив сьогодні на час прес-конференції голова Харківької облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.
Він звернув увагу журналістів на те, що під час засідання Ради пегіонів, яке відбулося в Києві 21 лютого, Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ було порушено ряд питань, що стосуються якості продуктів харчування.
«На сьогоднішній момент з допомогою громадськості та засобів масової інформації ми будемо боротися за те, щоб на прилавках магазинів продавалися ті продукти, які не шкодять здоров`ю. Це наше загальне завдання, це те, що мусимо зробити разом, тому що це стосується здоров`я кожного жителя Харківської області», - сказав М.ДОБКІН.