Тимошенко знову возили в поліклініку

Харків. 27 лютого. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні пройшла додаткове обстеження, рекомендоване іноземними медиками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«Сьогодні у відповідності до домовленостей між українськими, німецькими та канадськими лікарями, що входили до складу міжнародної медичної комісії, за згодою самої Ю.ТИМОШЕНКО проведено дообстеження ув’язненої, результати якого направлені до німецької клініки «Шаріте» та канадським медикам», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними ДПтСУ, Ю.ТИМОШЕНКО було проведено рентгенографію, комп’ютерну томографію, а також МРТ.

Від рекомендованого німецьким лікарями та запропонованого в умовах Харківської обласної клінічної лікарні лабораторного дослідження крові засуджена Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась у письмовій формі, повідомили у пенітенціарній службі.

Українські лікарі, що входили до складу медичної комісії, наразі чекатимуть остаточних рекомендацій фахівців щодо подальшого лікування та реабілітації Ю.ТИМОШЕНКО, зазначається в повідомленні.

У прес-службі ДПтС також нагадують, що 24 лютого сімома лікарями підписано висновок щодо результатів інструментальних досліджень, проведених Ю.ТИМОШЕНКО 23 лютого у Харкові. У висновку, зокрема, зазначається, що «результати додаткової променевої діагностики не змінюють викладеного діагнозу та рекомендацій щодо попереднього лікування, а виявлені зміни не є такими, що потребують хірургічного лікування».