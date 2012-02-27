Канадські лікарі визнали незадовільним стан здоров'я Тимошенко

Харків. 27 лютого. УНІАН. Канадські лікарі, які брали участь у міжнародній медичній комісії з обстеження екс-прем’єр-міністра, заявляють про необхідність проведення Юлії ТИМОШЕНКО конфіденційного аналізу крові та токсикологічної експертизи.

«Я вважаю, що їй потрібно провести конфіденційний аналіз крові та токсикологічну експертизу. Незважаючи на те, що у канадської команди було обладнання для проведення аналізів, яке могло видати результати негайно, українська влада відмовилася дозволити його використання, заявляючи, що ми порушимо кілька законів, що може призвести до кримінального переслідування», - йдеться у заяві доктора Пітера КУЙТАНА, поширеній у Канаді, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу доктор Крістін ДЕРЖКО висловила подяку уряду Канади за його рішучу позицію на міжнародній арені щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО з огляду на потреби, які стосуються її здоров‘я. «Ми пишаємося цим. Канадський уряд через Міністерство закордонних справ не гаяв часу та доклав усіх можливих зусиль задля організації канадської гуманітарної команди. Пані ТИМОШЕНКО попросила нас висловити її щиру подяку уряду Канади за цю ініціативу», - зазначила вона.

«Як ми побачили, всі спроби представників української влади залякати пані ТИМОШЕНКО провалилися. Їм це не вдалося. Вона рішуче завила, що згідно з українським законом, вона має право на медичну допомогу та на особистий вибір лікаря. При чому кожного разу вона цитувала статті, які доводять її позицію», - додала канадський лікар.

Канадські лікарі також констатували незадовільний стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО. «На початку та наприкінці нашого звіту ми визначаємо загальний стан здоров‘я пані ТИМОШЕНКО як незадовільний. Українські лікарі погодилися, що це найкраще перекладається англійською як «severely disabled», - йдеться у заяві канадських лікарів.

У заяві, зробленій членами незалежної делегації лікарів Христиною ДЕРЖКО, Джоржем РЕВОЮ та Пітером КУЙТАНОМ, також повідомляється, що усі запити ЗМІ, які зараз надходять щодо канадської делегації лікарів, будуть направлятися через Міністерство закордонних справ Канади або через Конгрес українців Канади.

На знімку: канадські лікарі Джордж РЕВА, Пітер КУЙТАН і Христина ДЕРЖКО на брифінгу в Харківському аеропорту, 14 лютого 2012 р.

Фото В.К.