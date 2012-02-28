Харківщина посідає лідируючі позиції в рейтингу регіонів України

Харків. 28 лютого. УНІАН. По ряду основних показників Харківська область посідає лідируючі позиції в рейтингу регіонів України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, раніше губернатор Михайло ДОБКІН інформував про те, що за підсумками 2011 року Харківська область посіла 4 місце серед усіх регіонів України в рейтингу Кабінету Міністрів. Як підкреслив глава області у своєму звіті перед членами комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, таких результатів вдалося досягти завдяки злагодженій роботі громади в усіх напрямках.

«У нас був непростий рік, але з поставленими перед нами завданнями ми впоралися, і я хочу підкреслити, що за всіма цими цифрами стоїть робота тримільйонної громади», - сказав МихаМ.ДОБКІН.

Зокрема, за його словами, в 2011 році Харківщині вдалося покращити показники по ряду стратегічно важливих напрямків. Так, за рівнем збору податків у всі види бюджетів область знаходиться на 4 місці, з інвестиційної, інноваційної та наукової діяльності - на 7 місці серед всіх областей, при цьому за обсягом прямих іноземних інвестицій на одиницю населення регіон посідає 3 місце в країні, а за часткою інноваційно-активних підприємств - 2. Що стосується підтримки бізнесу, то в цьому плані Харківщині також вдалося вийти на 2 місце, з розвитку споживчого ринку - на 4, а за станом на ринку праці Харківська область знаходиться на 5 позиції. Значних успіхів також вдалося досягти в питанні зниження інфляції.

«На початку 2011 року рівень інфляції становив 109,1%, завершили ми 2011 рік з інфляцією 99,4% при середньому показнику по Україні 100,7%. Це дало нам можливість вперше за останні 9 років опинитися на 5 місці за цим показником серед усіх регіонів країни. За допомогою ряду заходів, таких, як підписання Меморандуму, за виконанням якого ми потім стежили, а також проведення сільськогосподарських ярмарків, де продукція реалізовувалася за цінами від виробника, нам вдалося істотно знизити ціни, причому вони не піднялися навіть напередодні Нового року», - підкреслив М.ДОБКІН.

За обсягом обігу роздрібної торгівлі Харківська область посіла 4 місце. Безробіття в Харківській області становить 6,7% при середньому показнику по Україні 7,8%, таким чином область посіла 8 місце в урядовому рейтингу по цій позиції. Також вдалося домогтися суттєвих результатів у сфері ЖКГ.

«За темпами зниження заборгованості населення по оплаті за житлово-комунальні послуги наша область посіла 1 місце в Україні з показником 91,4%, тоді як у 2010 році ми були на 13 місці. Для нас це один з головних показників - як населення реагує на якість надаваних послуг. Ще один важливий показник - це створення ОСББ. Харківська область ніколи не була серед лідируючих регіонів з цього питання, але минулого року ця робота була взята під особливий контроль, і ми отримали хороші результати - регіон вперше вийшов на друге місце в Україні за кількістю створених ОСББ», - повідомив М.ДОБКІН.