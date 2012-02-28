У Харкові чорнобильці пікетують обласну прокуратуру

Харків. 28 лютого. УНІАН. У Харкові представники чорнобильських організацій пікетують прокуратуру області.

Як повідомив кореспондентові УНІАН один із організаторів акції, голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Володимир ПРОСКУРІН, у пікеті, що проходить перед приміщенням облпрокуратури на вулиці Богдана Хмельницького, беруть участь близько 70 осіб, і люди продовжують підходити.

Він наголосив, що чорнобильці вимагають від прокуратури притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб управління Пенсійного фонду України в Харківській області, які допустили невиконання рішень судів про призначення пенсій та соціальних доплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

В.ПРОСКУРІН зауважив, що люди, винні у невиконання рішень судів, мають нести відповідальність за статтею 382 Кримінального кодексу України.

Він також додав, що учасники пікету вимагають від прокуратури порушити кримінальні справи стосовно працівників слідчого управління облуправління міліції, які «безпідставно та незаконно фальсифікували кримінальні справи» стосовно чорнобильців. В.ПРОСКУРІН підкреслив, що суд визнав незаконним порушення справ проти трьох ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

«Слідче управління порушило кримінальні справи стосовно чорнобильців, ці справи розсипалися, тому що підстав для порушення кримінальних справ не було від самого початку. Тепер ми вимагаємо, щоб прокуратура порушила кримінальні справи стосовно слідчих слідчого управління міліції за фальсифікації кримінальних справ», - сказав В.ПРОСКУРІН.

Він також додав, що чорнобильці вимагають притягнути до відповідальності заступника прокурора Харківської області Сергія МИРОНОВА, який, на думку чорнобильців, «дав зелене світло справам проти ліквідаторів».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року слідчі облуправління харківської міліції допитали кількох чорнобильців у рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування їм пенсій. При цьому чорнобильців примусово доставили до міліції. Кримінальні справи були порушені за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

На початку лютого 2012 року в Харкові суд задовольнив скарги адвоката чорнобильців Петра ПРОКОПЕНКА, Володимира БІЛОЄНКА та Володимира ПРОСКУРІНА і закрив порушені проти них кримінальні справи за нібито підробку документів, що засвідчують статус ліквідатора.

9 лютого активіст громадської організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» Валерій БЄЛЯКОВ повідомив УНІАН, що члени харківських чорнобильських організацій звертатимуться до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі з метою домогтися виконання рішень українських судів щодо призначення чорнобильцям пенсій та соціальних доплат.