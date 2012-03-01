На Харківщині в 2011 році створено понад 59 тис. робочих місць

Харків. 1 березня. УНІАН. У Харківській області в 2011 році створено понад 59 тисяч робочих місць - на 19% більше, ніж у 2010 році.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ході підсумкового звіту перед депутатами Харківської обласної ради повідомив губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, в результаті виконання «Програми зайнятості населення Харківської області на 2010-2011 роки» рівень зайнятості населення області підвищився до 60,7%, а рівень безробіття знизився до 6,9%.

«По кожному з цих показників у нас ситуація краща, ніж в цілому по Україні. Як підсумок проведеної роботи, в рейтингу регіонів України наша область посіла 5 місце з критерію «Населення і ринок праці», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор підкреслив, що в області налагоджена ефективна робота у сфері соціального захисту населення: понад 106 тисяч сімей змогли скористатися своїм правом на надання субсидій. При цьому середній розмір пенсій по області на 1 січня 2012 року становив 1183 грн., проти 1093 грн. на початок 2011 року. М.ДОБКІН зазначив, що до бюджету управління Пенсійного фонду в Харківській області за 2011 рік фактично надійшло 7,9 млрд. грн. - це на 13% більше, ніж у 2010 році. Приріст богу з платежів до Пенсійного фонду України в 2011 році зменшився в 2,7 рази і становить 21 млн. грн.