У Харкові під час пожежі в житловому будинку евакуйовано 40 осіб

Харків. 2 березня. УНІАН. У Харкові під час пожежі в багатоквартирному житловому будинку було евакуйовано 40 осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, пожежа в одному з 2-поверхових житлових будинків на бульварі Фронтовиків сталася 1 березня близько 19:00.

В одній з квартир на 1-му поверсі горіли кухонні меблі, дерев’яні перегородки, оздоблення кухні та коридору, а також дерев’яна підлога на площі 15 кв. м. Їдкий дим заповнив під’їзд і почав проникати до квартир.

Рятувальники евакуювали з задимлених приміщень 40 осіб, у тому числі 3 дитини. Пожежа була ліквідована о 19:24. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Причина виникнення пожежі з’ясовується.