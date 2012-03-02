Звільнився з посади головний тюремник Харківщини

Харків. 2 березня. УНІАН. Звільнено з посади начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області генерал-майора міліції Анатолія СЛІПЧЕНКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління, напередодні А.СЛІПЧЕНКО написав рапорт про звільнення за власним бажанням.

Сьогодні колективу обласного Управління ДПтСУ представили тимчасово виконуючого обов`язки начальника – полковника внутрішньої служби Євгена БАРАША, який цього обіймав посаду першого заступника начальника.

Представив нового керівника начальник Департаменту кадрового забезпечення ДПтСУ генерал-майор внутрішньої служби Сергій ЗІНЧЕНКО.

Про причини звільнення А.СЛІПЧЕНКА у прес-службі не повідомили.

Водночас, джерело в структурах МВС припустило у бесіді з кореспондентом УНІАН, що можливою причиною звільнення А.СЛІПЧЕНКА є події навколо перебування в Качанівській жіночій виправній колонії (№54), що в Харкові, асудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

А.СЛІПЧЕНКО очолював харківське Управління ДПтСУ з травня 2010 року. До цього призначення працював начальником Головного управління МВС України в Харківській області. У жовтні 2010 року обраний депутатом Харківської обласної ради.

Співрозмовник агентства висловив здивування у звязку зі звільненням А.СЛІПЧЕНКА, оскільки останніми роками очолюване ним Управління ДПтСУ в Харківській області вважалося одним з кращих в Україні. У 2011 році на його базі пройшла Колегія ДПтС України. 23 серпня 2011 року Указом Президента України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Анатолій СЛІПЧЕНКО був нагороджено Орденом Данила Галицького.