Агентство з управління нацпроектами та Харківська ОДА підпишуть угоду про співпрацю

Харків. 3 березня. УНІАН. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами і Харківська облдержадміністрація підпишуть угоду про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові після відкриття регіонального перинатального центру повідомив журналістам голова Державного агентства з інвестицій та управлінню національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

«Ми за декілька тижнів навідаємося з окремим візитом у Харків. У рамках цього візиту розглядатиметься питання реалізації національних проектів на території Харківської області. Буде підписано окремий документ, договір між Агентством з управління національними проектами та Харківською областю», - сказав він.

В.КАСЬКІВ зауважив, що ДП «Завод ім Т.Шевченка» розглядається як можливий виробник електронних підручників у рамках національного проекту «Відкритий світ».

«Це один з імовірних об’єктів, на яких будуть вироблятися електронні підручники для національного проекту «Відкритий світ», тобто він (завод) у короткому списку та розглядається як виробник», - сказав В.КАСЬКІВ.