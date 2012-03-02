Металіст увішов до ТОП-50 найсильніших клубів світу

Харків. 2 березня. УНІАН. Харківський «Металіст» увійшов до ТОП-50 найкращих клубів світу.

Оновлений рейтинг найсильніших клубів планети за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) опубліковано 2 березня.

Українські клуби зазнали відчутних змін у рейтингу. Так, харківський «Металіст» після успішних ігор у Лізі Європи піднявся на 37-е місце, яке ділить з київським «Динамо». Донецький «Шахтар» опустився на 14 сходинок і тепер посідає 68-е місце.

Водночас у першій п`ятірці змін не відбулося.

Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS

(1 березня 2011 – 29 лютого 2012)

1 (1). "Барселона" (Іспанія) - 369,0 балів

2 (2). "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 292,0

3 (3). "Велес Сарсфільд" (Буенос-Айрес, Аргентина) - 291,0

4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 255,0

5 (5). "Манчестер Сіті" (Англія) - 251,0

6 (7). "Уніведсідад де Чилі" (Сантьяго, Чилі) - 245,0

7 (8). "Універсідад Католіка" (Сантьяго, Чилі) - 232,5

8 (6). "Сантос" (Бразилія) - 231,0

9 (10). "Шальке" (Гельзенкірхен, Німеччина) - 230,0

10 (14). "Лібертад" (Асунсьйон, Парагвай) - 227,5

... 37 (59). "Металіст" (Харків, Україна) - 172,5

... 37 (20). "Динамо" (Київ, Україна) - 172,5

... 47 (44). "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія) - 163,0

... 57 (48). "Рубін" (Казань, Росія) - 151,0

... 64 (87). "Локомотив" (Москва, Росія) - 143,0

... 67 (56). ЦСКА (Москва, Росія) -140,0

... 68 (54). "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 139,5

... 92 (101). "Ворскла" (Полтава, Україна) - 123,0

... 112 (84). "Спартак" (Москва, Росія) - 115,5

... 258 (266). "Карпати" (Львів, Україна) - 75,5

... 297 (302). "Дніпро" (Дніпропетровськ, Україна) - 70,5

Примітка. Рейтинг складається на основі результатів команд за останній рік. При цьому враховується ранг змагань. Так, перемога в єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті - максимум 4.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА