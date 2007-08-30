Заборона реконструювати Сумський ринок є незаконною

Міська влада незаконно заборонила реконструкцію Сумського ринку.

Як повідомляє агентство “МедіаПорт”, сьогодні на засіданні в Дзержинському суді суддя Людмила Гайдук ухвалила рішення на користь концерну «АВЕК», який подав позов до міської влади через заборону реконструювати ринок.

Суддя визнала незаконним не тільки рішення виконкому від 4 квітня цього року про відміну дозволу на реконструкцію, але й рішення 14-ої сесії міськради. Тоді депутати доручили управлінню капітального будівництва розробити проект відведення земельної ділянки на розі вулиць Культури і Трінклера «для будівництва і експлуатації ринкового комплексу».

Представники міської влади від коментарів відмовилися.

Тепер у них є 20 днів, щоб подати апеляцію на рішення суду. Якщо сьогоднішній вердикт не буде оскаржений, через 20 днів можна буде продовжити реконструкцію Сумського ринку.