Заборона реконструювати Сумський ринок є незаконною

18:34, 30 серпня 2007
Харьків
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Міська влада незаконно заборонила реконструкцію Сумського ринку.

Як повідомляє агентство “МедіаПорт”, сьогодні на засіданні в Дзержинському суді суддя Людмила Гайдук ухвалила рішення на користь концерну «АВЕК», який подав позов до міської влади через заборону реконструювати ринок.

Суддя визнала незаконним не тільки рішення виконкому від 4 квітня цього року про відміну дозволу на реконструкцію, але й рішення 14-ої сесії міськради. Тоді депутати доручили управлінню капітального будівництва розробити проект відведення земельної ділянки на розі вулиць Культури і Трінклера «для будівництва і експлуатації ринкового комплексу».

Представники міської влади від коментарів відмовилися.

Тепер у них є 20 днів, щоб подати апеляцію на рішення суду. Якщо сьогоднішній вердикт не буде оскаржений, через 20 днів можна буде продовжити реконструкцію Сумського ринку.

 

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