Салигін звинувачує Авакова у «ведмежій послузі» Президентові

Голова обласної ради Василь Салигин назвав дії обласної адміністрації «ведмежою послугою», яку губернатор Арсен Аваков надав Президентові Віктору Ющенку.

Як повідомляє агентство “МедіаПорт”, В.Салигин стверджує, що ОДА на вчорашню зустріч з головою держави навмисно не запросила представників обласної ради.

“На засідання не запрошені ані голови постійних комісій обласної ради, ані керівники фракцій. Рішення запрошувати голів районних рад віддали на розсуд головам райдержадміністрацій”, – зауважує В.Салигін.

За його словами, відповідальні керівники включили представників органів місцевого самоврядування в делегацію від районів, але є і такі, хто нехтуючи інтересами громади, цього не зробив. “Хотілося б вважати цей факт прикрою недбалістю, та на жаль, це є цілком свідома позиція обласної державної адміністрації. Підтвердженням цьому може стати заява голови облдержадміністрації: «Очевидний факт: ради як органи народовладдя в тому вигляді, як вони існують, повністю себе вичерпали», – обурюється голова облради.