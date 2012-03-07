Тренер Олімпіакоса припускає, що Металіст виграє чемпіонат України

Харків. 7 березня. УНІАН. Головний тренер грецького Олімпіакоса Ернесто ВАЛЬВЕРДЕ припускає, що харківський Металіст виграє чемпіонат України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на передматчевій прес-конференції, відповідаючи на запитання про рівень гри харківського клубу.

«Швидше за все, Металіст виграє національний чемпіонат», - сказав Е.ВАЛЬВЕРДЕ і додав, що «рівень Металіста дуже високий».

Тренер охарактеризував Металіст як технічну, зіграну і швидку команду.

«Металіст дуже сильно виступає в Лізі Європи. Гадаю, команди рівні», - сказав Е.ВАЛЬВЕРДЕ, говорячи про фаворита завтрашнього матчу Ліги Європи у Харкові.

На прохання спрогнозувати рахунок, тренер сказав, що «будемо сподіватися на краще».

«Нам би хотілося виграти. Важко передбачити. Завтра покаже», - додав він.

Зі свого боку, гравець Олімпіакоса Давид ФУСТЕР зазначив, що ключовим моментом завтрашньої гри ждля його команди вважається те, щоб забити більше голів, ніж Металіст.

«Ключовим моментом буде забити більше, ніж Металіст, - сказав Д.ФУСТЕР.