Маркевич вважає рівними шанси Металіста і Олімпіакоса

Харків. 7 березня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ вважає що Металіст і Олімпіакос мають рівні шанси у першому матчі 1/8 Ліги Європи, який завтра відбудеться в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на передматчевій прес-конференції.

За його словами, після зустрічі 2008 року в Харкові (Металіст виграв 1:0 – УНІАН) пройшло багато часу, «команди виросли», «пішли вперед» і «Олімпіакос змінився».

М.МАРКЕВИЧ зазначив, що Олімпіакос «хороша команда», «гарний суперник» і «гра буде цікавою для обох команд».

Він звернув увагу на те, що грецька команда добре грала у Лізі Чемпіонів і «мала вийти з групи».

Відповідаючи на запитання про найсильнішу сторону суперника, М.МАРКЕВИЧ зазначив, що в Олімпіакоса «добре поставлена командна гра», «команда грає на контратаках» і Металісту слід буде «добре грати в середині поля».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА