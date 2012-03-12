Залучити іноземного інвестора можна продуманою податковою політикою -Добкін

Харків. 12 березня. УНІАН. Одним із способів залучення іноземного інвестора є чітко продумана податкова політика.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо сказав Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«На засіданні Кабінету міністрів України, на якому виступав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ із соціальними ініціативами, пролунала одна дуже цікава фраза. Вона звучить так: з 2009 року, коли були підписані нинішні газові угоди, в Україні з`явився новий газовий податок, який платить вся країна. І ті, хто навчається, і ті, хто ходить в дитячий садок, і ті, хто вже на пенсії. Будь-яка держава, залучаючи іноземних інвесторів, намагається показати, які переваги є у країни перед іншими державами. Один із способів привернути іноземного інвестора - чітко продумана податкова політика, де рівень податків такий, що дозволяє державі зберігати високі соціальні стандарти для населення, розвивати освіту, охорону здоров`я, утримувати в боєздатному стані армію, займатися серйозними інфраструктурними проектами. Як правило, менша кількість податків завжди є стимулом для того, щоб інвестор прийняв рішення щодо тієї чи іншої країни», - сказав М.ДОБКІН.

Тому, за словами губернатора, новий газовий податок, введений в країні в 2009 році, це величезний мінус, це гиря на ногах інвестора. Тому що, розміщуючи в Україні те чи інше виробництво, відкриваючи той чи інший офіс, іноземний інвестор буде платити газовий податок на рівні з усіма юридичними та фізичними особами України.