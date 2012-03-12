Харків склав іспит на право називатися європейським містом

Харків. 12 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН важає, що Харків склав свій іспит на право називатися європейським містом в європейській країні.

Губернатор наголосив сьогодні під час програми «Від влади до громади» на обласному радіо, що підготовка України в цілому та окремих приймаючих міст до Євро-2012 вивела державу на якісно новий рівень в очах європейського співтовариства.

Яза його словами, оперативна і злагоджена робота з підготовки країни до чемпіонату стала яскравим доказом того, що Україна - це держава відповідальних і працьовитих людей, які вміють працювати на благо спільної мети. Зокрема, з позитивного боку себе показав і Харків.

«Сьогодні можна говорити, що Харків склав свій іспит на право називатися європейським містом в європейській країні. Це дуже великий плюс. Ми показали всьому світові, що ми здатні за короткий час упоратися з дуже серйозними завданнями, настільки серйозними, що до того, як ми справляємося з цими завданнями, була прикута увага не лише УЄФА, а й керівництва багатьох країн, які уважно стежили за Україною. Український народ працьовитий, розумний, здібний, і ми це продемонстрували всьому світу вже не на словах, а на ділі. Всі побачили і переконалися, що українці - це серйозні люди, з якими можна мати справу», - передає слова М.ДОБКІНА сайт облдержадміністрації.

За словами губернатора, крім цього істотним плюсом для всіх українців по закінченні чемпіонату стане інфраструктура, підготовлена за короткий термін, і вона відповідає всім європейським стандартам.

«Для нашої країни, наших спортсменів, дітей, уболівальників і просто всіх харків`ян ми побудували сучасний стадіон, аеропорт, нові готелі. Ми збудувати величезну кількість кілометрів нових доріг, а при будівництві доріг підтягується інженерна інфраструктура, мережі, - все це було зроблено, і воно залишиться нам. Це, до речі, відповідь тим скептикам, які сумніваються, що Україну за 20 років можна вивести у світові лідери. Ми за 4 роки впоралися з завданням, яке в іншій ситуації могли б вирішувати десятиліттями. У нас були стислі часові рамки, але все мобілізували свої сили і можливості, всі об`єдналися заради спільної мети - і ми впоралися», - сказав М.ДОБКІН.

На знімках: об`єкти Євро-2012 у Харкові - стадіон «Металіст», Міжнародний аеропорт.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА