У Польщі попит на квитки на Євро-2012 перевищив пропозицію у 26 разів

Варшава. 13 березня. УНІАН. Польська федерація футболу PZPN 12 березня розподілила у спеціальній лотереї 6 тис. 212 квитків на матчі Євро-2012 між більш як 160 тисячами уболівальників, котрі подавали заявки на їх придбання з грудня минулого року до початку березня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними PZPN, федерація отримала майже 110 тис. заявок на купівлю квитків на матчі групової фази та близько 55 тис. на четвертьфінали, півфінали та фінал Євро-2012.

Прес-секретар польської федерації футболу Агнєшка ОЛЕЙКОВСЬКА повідомила УНІАН, що уболівальники зможуть отримати виграні ними квитки після того, як за них заплатять, зауваживши, що про перемогу в лотереї поінформує UEFA через свій офіційний веб-сайт після 15 березня.

PZPN у спеціальному повідомлені відзначив, що переможці лотереї після оплати квитків отримають їх на свою домашню адресу найпізніше за 2 тижні перед матчем.

«Особи, які не виграли, опинилися у резервному списку та будуть мати шанс отримати квитки у випадку, якщо ті, хто виграв, вчасно не оплатять квиток», - зазначили у польській федерації.

Низка польських ЗМІ, коментуючи вчорашній розіграш квитків, відзначає, що найбільше на ньому виграв PZPN, котрий продавав виділені йому UEFA квитки на Євро-2012 лише учасникам спеціально створеного клубу уболівальника (Klub Kibica, KK).

ЗМІ нагадують, що за членство в цій організації треба було заплатити близько 10 дол., зазначаючи, що PZPN заробила завдяки цьому близько 1 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, представники створеного влітку минулого року Klub Kibica заявляли, що його члени зможуть купити навіть 20 тис. квитків на Євро-2012. За останніми даними, котрі оприлюднювали в лютому, квитків для уболівальників мало бути майже 9 тис.

Довідка УНІАН. UEFA підготував до Євро-2012, котре вперше в історії пройде в Україні та Польщі, 1,4 млн. квитків, близько 40% з яких вже були розподілені між уболівальників в спеціальній лотереї навесні минулого року.

Решта квитків між уболівальниками, спонсорами та VIP-персонами мають розподілити UEFA та 16 національних федерацій з футболу-учасників цьогорічного чемпіонату (кожна з яких отримала 16% усіх квитків на кожен матч за участю національної збірної).

PZPN повідомляв, що вирішив продати уболівальникам 38% усіх квитків, які отримав від UEFA.