В Чугуєві у міжрайонному медцентрі відкрито новий операційний блок

Харків. 15 березня. УНІАН. Сьогодні в Чугуєві у міжрайонному медичному центрі відкрито новий операційний блок.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії відкриття нового операційного блоку взяв участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН. Також у заході брали участь голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, перший заступник голови облради Олена ОЛЕШКО та голова Чугуївської райдержадміністрацій Володимир ЛОБОЙЧЕНКО.

У повідомленні зазначається, що в 2011 році за рахунок коштів обласного бюджету проведений капітальний ремонт операційного блоку на загальну суму майже 1 млн. грн. Оновлений операційний блок оснащено сучасним медичним обладнанням: багатофункціональними операційними столами, операційними світильниками та іншим устаткуванням, необхідним для роботи хірургів, на суму понад 100 тис. грн.

Окрім цього, за рахунок благодійних внесків закуплені медичні меблі для операційного блоку та рентгенкабінету на загальну суму 32 тис. грн.

Довідка. КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» визначена одним з 10 міжрайонних центрів області (майбутніх госпітальних округів) для надання медичної допомоги жителям Чугуївського, Печенізького районів та південної частини Харківського району.

Заклад знаходиться на трасі державного значення Харків – Київ – Довжанський та визначений як притрасова лікарня для надання будь-якої невідкладної та екстреної медичної допомоги мешканцям Харківської області та мешканцям інших областей, а також іноземним громадянам, у тому числі під час проведення Євро-2012.

До складу лікарні входять поліклініка на 850 відвідувань у зміну, де провадиться прийом за 30 спеціальностями; дитяча консультація на 200 відвідувань, у якій здійснюється прийом дітей та підлітків за 16 спеціальностями; стаціонар на 290 ліжок з відділеннями: хірургічним, травматологічним, пологовим, гінекологічним, дитячим, терапевтичним, отоларингологічним, неврологічним. За обсягом надання медичної допомоги та показниками діяльності Чугуївська центральна районна лікарня акредитована на вищу категорію.