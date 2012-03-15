Реконструкцію школи в Коробочкиному планують завершатити до 15 жовтня

Харків. 15 березня. УНІАН. Реконструкцію Коробочкинського навчально-виховного комплексу планується завершити до 15 жовтня 2012 року

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні з ходом реконструкції Комплексу в ході робочої поїздки до Чугуївського району ознайомилися губернатор Михайло Добкін, заступник голови облдержадміністрації Євген САВІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ та голова Чугуївської райдержадміністрацій Володимир ЛОБОЙЧЕНКО.

Рішення про реконструкцію було ухвалене в 2011 році під час робочої поїздки губернатора до Чугуївського району. Школа в селі Коробочкине розташована у 3 будинках, 2 з яких 1853 та 1817 років забудови, відсутні спортивна та актова зали, їдальня, а також теплі туалети. Після реконструкції в будинку НВК буде розміщено 9 класних кімнат, їдальня на 85 місць, спортивна зала з роздягальнями та душовими кімнатами, актова зала на 400 місць.

Протягом 2011 року на проектування та реконструкцію Коробочкинського НВК було виділено 3000,0 тис. грн. з державного та 157,5 тис. грн. з районного бюджетів. На виділені кошти виготовлена проектно-кошторисна документація та придбано будівельні матеріали на проведення реконструкції закладу. Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єкту складає 14533,51 тис. грн.

На сьогодні підрядною організацією ТОВ БК «Укрпромбуд» провадиться заміна вікон, демонтаж металевих конструкцій на фасаді будинку, демонтаж підлоги та облаштування вентиляційного фасаду. У 2012 році в разі виділення коштів з держбюджету планується виконати роботи з ремонту покрівлі, класних кімнат, їдальні, та влаштування туалетів.

Як повідомив Є.САВІН, реконструкцію Коробочкинського НВК включено до переліку об’єктів, які пропонується фінансувати у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Харківській області. Передбачено фінансування у розмірі 4 млн. 116,33 тис. грн.

За умови фінансування робіт реконструкцію буде завершено до 15 жовтня 2012 року, йдеться у повідомленні.