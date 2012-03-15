У Качанівській колонії планується день відкритих дверей

Харків. 15 березня. УНІАН. У Качанівській виправній колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, планується провести день відкритих дверей для журналістів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в Державній пенітенціарній службі України.

«Поки інформація така є, але точної немає. Типу дня відкритих дверей планується», - зазначив співрозмовник агентства.

При цьому співрозмовник не уточнив, чи насправді в колонії провадяться підготовчі роботи для зустрічі гостей колонії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу під Качанівською виправною колонією захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що влада готує декорації у Качанівській колонії, куди завтра планується «запустити велику кількість журналістів».

На думку С.ВЛАСЕНКА, Адміністрація Президента готує чергову провокацію стосовно Ю.ТИМОШЕНКО. «Я думаю, що завтра велику кількість представників преси запустять сюди для того, аби продемонструвати, що нібито тюремники створили стаціонарні умови лікування для ТИМОШЕНКО безпосередньо в Качанівській колонії», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

«Рівно через півгодини після того, як ви всі поїдете, це все розвезуть назад, і далі буде тихо і спокійно, але ми будемо чути брехливі заяви пенітенціарної служби про те, що вони створили всі умови для лікування ТИМОШЕНКО», - додав С.ВЛАСЕНКО.

На знімку: жінка спілкується з черговими на прохідній Качанівської колонії.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА