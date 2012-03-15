Тренер Олімпіакоса не виключає кинджального удару з боку Металіста

Харків. 15 березня. УНІАН. Головний тренер Олімпіакоса Ернесто Вальверде вважає Металіста командою, яка здатна завдати кинджального удару.

Про це він сказав на прес-конференція, присвяченій матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між харківським Металістом та грецьким Олімпіакосом.

Наскільки історичним є вихід Олімпіакоса в 1/8 Ліг Європи?

Це ще нічого не означає. Не треба загадувати. Ми всією командою працюємо максимально, щоб добитися результату в четвер. Підхід до гри у нас дуже серйозний.

Ви говорили, що 15 березня буде важче грати з Металістом, аніж у першому матчі...

Матч буде відкритіший. Повністю протилежний першій грі, оскільки тоді ми знаходилися в захисті і грали на контратаках. У четвер буде відкритий футбол. Металіст - швидка команда, яка може завдати кинджального удару.

Ви готуєте команду до післяматчевих пенальті?

Це допускається, і ми готуємося до всього. Цілком можливо, що вони будуть, і це у нас в програмі є.

Тактика Металіста може змінитися, і що ви робитимете, аби запобігти будь-яким нюансам, пов`язаним із цим?

Нинішній матч дуже важливий, і ми повинні допустити мінімум помилок, щоб не отримати проблем. Ми граємо на своєму полі. Ми ведемо в рахунку. У четвер буде нереальна підтримка з трибун. Ви це побачите. Команда не має проблем.

Чи зможе грати Діого?

Я ще не замислювався над цим. Ми розглядатимемо цей момент. Рішення ще не ухвалене. За дві години до початку матчу розумітимемо, зможе він зіграти чи ні.

Ви гратимете на перемогу або по результату?

У жодному випадку ми не гратимемо на утримання рахунку. Для нас гра починатиметься з чистого листа. Гра починається спочатку.

Наскільки, на ваш погляд, Металіст відповідає рівню Олімпіакоса?

Ми визнаємо хорошу і технічну гру Металіста. Перший матч був дуже важкий. Ми постараємося зіграти у свій футбол, який принесе результат в завтрашній грі.

Швидкі гравці Металіста можуть завдати клопоту захистові Олімпіакоса?

Ми зробимо все можливе, щоб запобігти цьому. Але для цього і середня лінія, і захист повинні зіграти у футбол, над яким ми працюємо останні 9 місяців, і тоді ми зможемо добитися результату.

Наскільки Олімпіакосу важко грати у внутрішньому чемпіонаті, Лізі Європи та Кубку Греції?

Це важко, але ми прагнемо не думати про те, що нас чекає через тиждень, місяць. Ми думаємо лише про майбутні матчі.

Які заміни ви хочете зробити в команді перед завтрашнім матчем, і що ви хочете змінити?

Я думав про це, але, природно, я вам не скажу про це.

Третій рік Вальверде знаходиться біля керма команди, цей період увійде до історії клубу?

Люди працюють. Штат від «а» до «я» виконує свою роботу. Це робота клубу, уболівальників. Ми - єдина команда, яка має таку серйозну підготовку. Це історична подія для нас. Ми хочемо показати хороший футбол. Аналогічно і Металіст, вони завтра прагнутимуть показати прекрасний футбол.

Прес-служба ФК «Металіст»

На знімках: головний тренер Олімпіакоса Ернесто Вальверде спостерігає за грою його клубу з Металістом у Харкові 8 березня 2012 р.; (внизу) епізоди зустрічі команд.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА