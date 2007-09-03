Кубок УЄФА: Металіст – Евертон
16:05, 03 вересня 2007Харьків
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Перша гра – 20 вересня в Англії
Харків. 3 вересня. УНІАН. У розиграші Кубку УЄФА, який розпочинається незабаром, бронзовий призер минулорічного Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зіграє з англійським «Евертоном».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, за результатами жеребкування, яке напередодні пройшло в Монако, перша гра відбудеться 20 вересня в Англії.
Матч-відповідь пройде 4 жовтня у Харкові.
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