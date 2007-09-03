Кубок УЄФА: Металіст – Евертон

Харків. 3 вересня. УНІАН. У розиграші Кубку УЄФА, який розпочинається незабаром, бронзовий призер минулорічного Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зіграє з англійським «Евертоном».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, за результатами жеребкування, яке напередодні пройшло в Монако, перша гра відбудеться 20 вересня в Англії.

Матч-відповідь пройде 4 жовтня у Харкові.