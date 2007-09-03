На Харківщині гине риба

Харків. 3 вересня. УНІАН. Понад 1 т річної риби загинуло 2 вересня у водоймищі Лозівського району Харківської області, на ділянці 181-185 км каналу Дніпро-Донбас.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Харківській області, інформація про масову загибель риби надійшла близько 11.00.

За даними інспекції з охорони навколишнього середовища, загинуло понад 1 т риби, в лсноаному окунь, щука, плотва

Працівники Лозівської санепідемстанції взяли на місці пригоди зразки води, аналізи якої виявили надмірний вміст аміаку, сірководню та зниження відсотку кисню у воді.

За попереніми висновками, погіршення якості води відбулося через розпад водоростей, що було викликано високою температурою повітря, яка тримался надто довго.

У ліквідації наслідків пригоди взяли участь представники комісії з техногенно-екологічної безпеки, бригади МНС а також працівники водоканалу.