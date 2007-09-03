У Харкові спалять квитки Партії регіонів?

Харків. 3 вересня. УНІАН. На знак протесту проти незаконного виключення з Партії регіонів кандидата в народні депутати України В’ячеслава КАРТАВИХ і депутата харківської облради Віталія САМУСЄВА, ряд місцевих партійних активістів планує привселюдно спалити свої партквитки на майдані Свободи.

Про це сьогодні повідомляє столичне видання «Подробности» (www.podrobnosti.ua).

Також деякі партійці, які не згодні з політикою харківського керівництва партії, - пише видання, - планують найближчим часом розгорнути пікет під стінами центрального офісу партії в Києві по вулиці Липській. Представники первинних парторганізацій мають намір зажадати від лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА виключення з партії секретаря харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА і мера міста Харкова Михайла ДОБКІНА, які своїми діями дискредитують Партію регіонів у Харкові.

Як відомо, у ході недавнього візиту до Харкова Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв харків`янам зробити кадрові висновки стосовно М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА.

Замість цього, на останньому засіданні політради харківської регіональної організації ПР, з партії були виключені не М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС, а кандидат у народні депутати України, екс-начальник Московського райвідділу міліції, полковник В.КАРТАВИХ, а також екс-глава комісії облради з питань власності В.САМУСЄВ. Член Партії регіонів Г.КЕРНЕС віддувся суворою доганою, зазначають «Подробности».