«КУЧМА» хоче повернути можливість вибору

Харків. 3 вересня. УНІАН. Лідер блоку «КУЧМА» Олександр ВОЛКОВ заявляє, що його політна сила прагне повернути українському суспільству можливість вибору.

«Набридло дивитись на помаранчевий безлад та слухати біло-блакитну тріскотню, ми хочемо повернути нашим горомадянам можливість вибору між різними політичними силами». - заявив 3 вересня у Харкові лідер блоку «КУЧМА» Олександр ВОЛКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ВОЛКОВ заявив 3 вересня у Харкові на прес-конференції в інформагентстві «Status quo».

«Набридло дивитися на помаранчевий безлад та слухати біло-блакитну тріскотню, ми хочемо повернути нашим горомадянам можливість вибору між різними політичними силами», - заявив О. ВОЛКОВ.

При цьому він зазначив, що близько 30-35% виборців розчарувалося у нинішніх політичних партіях і чекають на появу нової політичної сили.

О.ВОЛКОВ вважає, зо блок «КУЧМА» саме і є такою силою, та готовий працювати у новій Верховній раді.

За словами лідера блоку, його першочерговим завданням у парламенті буде прийняття законів, які гарантують соціальний захист громадян в охороні здоров’я, освіті та пенсійному забезпеченні, а також прийняття закону «Про мінімальну погодинну оплату праці».

Як зазначив один з лідеров блоку «КУЧМА» Лев МИРИМСЬКИЙ, блок виступає за введення найвищої міри покарання за особливо тяжкі злочини, відродження військово-промислового комплексу та підтримку підприємництва.

За словами Л.МИРИМСЬКОГО, блок наголошує на законодавчому закріпленні спрощеної системи оподаткування для підприємців та гарантуванні перевірок діяльності підприємців не частіше, ніж один раз на рік. Він також підкреслив, що блок виступає за введення в Україні парламентської форми правління і виборів за мажоритарними округами, адже інститут президента дискредитовано, а чинна система виборів за партійними списками себе не виправдала. Л.МИРИМСЬКИЙ повідомив, що блок буде виступати за створення в Україні професійної армії.

Як повідомляв УНІАН, блок політичних партій під назвою «КУЧМА» (Конституція-Україна-Честь-Мир-Антифашизм) під час з’їзду 19 серпня затвердив виборчий список. У нього увійшли 232 кандидати. У першій п’ятірці: О. ВОЛКОВ, Олександр ЗАДОРОЖНИЙ, Л.МИРИМСЬКИЙ, Віктор ГОЛОВКО та Віктор РОЗВАДОВСЬКИЙ. 26 серпня блок було зареєстровано Центральною виборчою комісією.