Литва зацікавлена у розширенні співпраці з Харківщиною – посол

Харків. 23 березня. УНІАН. Литва зацікавлена у розширенні та поглибленні співпраці з Харківською областю.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав сьогодні під час зстрічі із заступеником губернатора Ігорем ШУРМОЮ Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Пятрас ВАЙТЕКУНАС.

«Ми дуже зацікавлені розвивати взаємини з Харківською областю. Радий, що ми робимо перші кроки. Є деякі пропозиції, за якими ми могли б співпрацювати. Це стосується і литовського досвіду інтеграції в Євросоюз, приведення стандартів продукції сільського господарства та промислової продукції. Також ми б хотіли співпрацювати з підприємницькими об`єднаннями Харкова та Харківської області», - сказав П.ВАЙТЕКУНАС.

«Ми раді вітати вас на території Харківської області. Вважаємо цей візит дуже знаковим, тому що люди, які їдуть з гуманітарною місією, це завжди бажання творити добро. Сподіваємося, що сьогоднішній етап зустрічі наших переговорів буде результативним, найголовніше, що він принесе користь людям», - сказав І.ШУРМА, звертаючись до гостей з Литви.

В ході зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці між Харківською областю та Литовською Республікою в різних галузях, зокрема - у сфері охорони здоров`я.