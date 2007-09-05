У Дудківці виявлено авіабомбу часів війни

Харків. 5 вересня. УНІАН. Піротехнічна група Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Харківській області влучить та знешкодить сьогодні авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни, виявлену вчора у с. Дудківка Зміївського району під час проведення земляних робіт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, усього за добу на території країни виявлено 8 боєприпасів, а саме: авіабомбу, 3 артилерійські снаряди та 4 міни часів Великої Вітчизняної війни.