Минулого року на Харківщині було усиновлено 150 дітей

Харків. 28 березня. УНІАН. Минулого року в Харківській області було усиновлено 150 дітей.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі обласного радіо поінформувала начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Тетяна Печерських.

«Як добре б не було дитині, чи під опікою, чи у прийомній сім’ї, пріоритетною формою влаштування всеодно залишається усиновлення, коли особи, які вирішили усиновити дитину, приймають її на правах доньки чи сина. Минулого року на території нашої області було усиновлено 150 дітей, з них 120 дітей – громадянами України, лише 30 дітей були усиновлені громадянами інших держав. Це добрі показники. В тому розумінні, що у нас практично всі діти або більшість дітей все ж таки влаштовуються в сім’ї громадян України. Для порівняння скажу, що в 2005 році лише 1 дитина з 4 влаштовувалася в сім’ї громадян України», - сказала Т.Печерських.

Також вона зазначила, що, незважаючи на те, що дитина перебуває в прийомній сім’ї або в дитячому будинку сімейного типу, вона підлягає усиновленню громадянами України.

«Минулого рокку із цих сімейних форм виховання було усиновлено 7 дітей. Цього року вже усиновлено 2 дитини з прийомних сімей. Тобто, хоча прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу розглядається з точки зору законодавства як тимчасова форма перебування дитини, але ті особи, які беруть дітей на виховання, будують свої стосунки з дитиною на тривалий час. Дуже приємно, коли вони беруть на себе більшу відповідальність і всиновлюють їх», - зазначила Т.Печерських.