12 тисяч харкі’ян хочуть отримати землю

Харків. 5 вересня. УНІАН. До Харківської обласної ради від громадян надійшло близько 12 тисяч анкет і заяв із проханням про надання землі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, на підставі зібраних заяв обласна рада вивчає можливість виділення земельних ділянок на невикористовуваних у цей час землях.

На сесію 6 вересня винесено обговорення проекту обласної програми «Земля - людям». У програмі передбачена послідовність заходів, які необхідно виконати обласній раді та органам місцевого самоврядування на території області для того, щоб усі бажаючі громадяни, хто ще не скористався своїм правом на одержання земельних ділянок на безоплатній основі, змогли одержати землю у власність, повідомили у прес-службі.

Сьогодні відбулося засідання президії облради, де був розглянутий перелік питань, що виносяться на пленарне засідання XVIII сесії облради у четвер.

На сесії, зокрема, буде розглянутий проект рішення про внесення змін до обласного бюджету у зв`язку з надходженням додаткових дотацій з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості районів, а також комплекс питань, що стосується управління комунальною власністю територіальних громад області.