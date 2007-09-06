Контракт на поставку 96 БТР-3Є1 до Таїланду підпишуть у вересні

Харків. 6 вересня. УНІАН. Контракт на поставку 96 українських бронетранспортерів БТР-3Є1 до Таїланду планується до підписання наприкінці вересня цього року.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН генеральний конструктор з бронетанкобудування і артилерійських систем, начальник ХКБМ, генерал-лейтенант Михайло БОРИСЮК, коментуючи результати тендеру, які нещодавно виграла Україна.

«Завершуються підготовчі роботи, і контракт може бути підписаний наприкінці вересня», - сказав М.БОРИСЮК.

За його словами, у разі підписання контракту, вартість якого становить понад 100 млн. дол., він може бути виконаний протягом півтора року. Машини можуть бути виготовлені на різних заводах України, хоча на роль головного виконавця замовлення може претендувати одне з харківських підприємств військово-промислового комплексу країни, повідомив генерал.

Говорячи про машини, М.БОРИСЮК зазначив, що БТР-3Є1 розроблений Харківським конструкторським бюро ім. Морозова і протягом останніх років поставляється в різні країни світу. На БТР-3Є1, зокрема, встановлений бойовий модуль «Штурм» з дистанційним керуванням, який розроблений, а також і виготовлений на потужностях ХКБМ, сказав генконструктор.

Як повідомляв УНІАН, про те, Україна виграла тендер на поставку до Таїланду 96 БТР-3Є1 на суму 117 млн. дол. поінформував 16 серпня у Харкові прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.